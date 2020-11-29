رسميا.. الزمالك يعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد المسيئين لشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تقدمه ببلاغ رسمي للنائب العام ضد "الجماهير الخارجة عن النص والتي قامت بالتنمر ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق".

وقال الزمالك: "الجماهير قامت بالهجوم بشكل مؤسف وغير مقبول على عكس عادات وتقاليد المجتمع المصري، خاصة في ظل حرص الدولة على نبذ التعصب وإرساء مبادئ الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية".

وأضاف: "حفاظا على حق لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوما بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخيرة بين ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والتي قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول".

وتُوج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه بنتيجة (2-1) على الزمالك في نهائي القرن على ملعب إستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.