كواليس عمومية الجبلاية.. رفض المادة رقم 12.. ومطالبات بزيادة الأعضاء لـ134 ناديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يُجري حاليًا اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي، وفقا لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية عدما تخطى عدد الحضور 50%+1، من أصل الـ96 ناديا المقرر حضورهم.

وشهد الاجتماع، رفض الجمعية العمومية المادة رقم 12 في اللائحة الجديدة والخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية والتي تم تخفيضها إلى 96 عضوا فقط.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن الجمعية صوتت بعد اعتراضات على هذا البند برفضه وطالبت بزيادة العدد في الفترة المقبلة، قبل أن يخرج الجميع لاستراحة بعد خلافات استمرت ساعة كاملة.

ومن المقرر أن يعود الأعضاء لمناقشة التعديلات المقترحة على بند عدد الأعضاء حيث يطالب البعض بأن يتم زيادة الجمعية إلى 122 ناديا، بينما يطالب البعض الآخر بزيادة العدد إلى 134 ناديا بدخول القسمين الثالث والرابع كاملين.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة منع أحمد مرتضى منصور من تمثيل نادي الزمالك في الجمعية العمومية.