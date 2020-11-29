مصدر لمصراوي: أوباما وجمعة يغيبان عن الزمالك أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تأكد غياب يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الله جمعة، ثنائي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

وقال مصدر بالزمالك ليلا كورة، إن الثنائي لم يخضع لأي مسحات بعد مباراة الأهلي، مضيفًا أنهما سيخضعان لمسحة طبية جديدة بعد يومين.

وكان جمعة وأوباما قد غابا عن الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي والتي خسرها الفريق 2-1 بملعب استاد القاهرة الدولي بسبب إصابتهما بكورونا.

من ناحية أخرى، تأكدت سلبية مسحة أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بالنادي الزمالك.

وأكد عبدالعزيز أنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الوقت القادم بعد الاطمئنان على حالته بشكل طبيعي.