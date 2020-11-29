الأهلي: صرف مكافآت "الأبطال" قبل مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، إنه سيتم صرف مكافآت الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا أن تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في تلك الظروف بمثابة "إنجاز".

وتُوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة النهائي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة.

وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر"، المذاع عبر إذاعة راديو مصر، قال الدرندلي: "بطولة غالية غابت عن النادي الأهلي منذ 2013، عبرنا مرحلة صعبة بعد توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، الأهلي قادر على عبور الصعاب والتاريخ يشهد على ذلك".

وأضاف: "النهائي بين الأهلي والزمالك أسعدنا، ولم يكن هناك أحد يتوقع النتيجة، الزمالك ناد كبير، والمباراة لها حسابات خاصة، ظروف المباراة لم تكن عادية، وتحقيق البطولة في تلك الظروف، وأمام منافس جيد وقدم مباراة محترمة، هو إنجاز كبير بكل تأكيد".

وعن مكافآت الفوز، قال الدرندلي: "سنعقد اجتماعا بعد قليل لحسم صرف المكافآت لجميع العاملين في النادي بجميع القطاعات، الفرحة للجميع والكل يستحق لأنه يعمل، من العامل وحتى المدير، الكل ساهم في هذا اللقب".

وأتم أمين صندوق الأهلي حديثه، قائلًا: "سيتم صرف المكافآت خلال الأيام المقبلة وقبل مباراة السوبر الإفريقي".