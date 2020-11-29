مصدر لمصراوي: الإسماعيلي وافق على رحيل حمدي ذكي إلى المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: وافق مجلس إدارة النادي الاسماعيلي على رحيل لاعب الفريق محمد حمدي ذكي إلي صفوف فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن إدارة الدراويش وافقت على رحيل اللاعب إلى المقاولون بعد موافقة الجهاز الفني للاسماعيلي بقيادة البرازيلي ريكاردو. وتولى البرازيلي ريكاردو المهمة الفنية للاسماعيلي خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الكروي الماضي.

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