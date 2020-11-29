شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أفريقيا ذهبت لمن يستحق وكرة القدم أهداف وليس استحواذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يستحق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بكل جدارة، مشيرا إلى أن الزمالك قدم مستوى جيد أيضًا، ويستحق الإشادة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «الجميع سوف ينسي الأداء، الجميع سيتذكر النتيجة، والبطولة ذهبت لمن، الزمالك لم يترجم الاستحواذ إلى أهداف، كرة القدم تحسم بالأهداف، الزمالك سيطر واستحوذ وله الأفضلية، لكن بلا أهداف، وبالتالي استطاع أفشة إحراز هدف قاتل للأهلي وحسم بطولة هامة للنادي التي انتظرها الجميع طويلًا»، وواصل: «نبارك للنادي الأهلي وجماهيره، قدم موسم كبير، يستحق عليه البطولة، كما نجح في حسم بطولة الدوري من فترة طويلة».