شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كرة القدم لوزارة التموين يصعد للدور النهائى لبطوله الوزارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق وزارة التموين والتجارة الداخلية، فوزا كبيرا على فريق وزارة الشباب والرياضة 3/0 في النسخة الاولى من بطولة الوزارات، وكان الفريق قد حقق فوزا كبيرا ايضا على فريق وزارة التخطيط 4/0 والقوى العاملة 6/3 والسياحة 4/1 وخسر من فريق وزارة الدفاع 2/1، وقد اثنى وزير الشباب والرياضة على فريق وزارة التموين. وقدم فريق الوزارة التحية للدكتور على المصيلحي وزير التموين لرعايته للفريق وتقديمه الدعم لهم وقدموا الشكر ايضا للعميد خالد شرف مساعد وزير التموين والاستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي. كما حقق الفريق السبت نصراً على فريق وزارة الاسكان والتعمير بنتيجه 3/1 وصعد للدور النهائى لبطوله الوزارات. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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