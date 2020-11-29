شكرا لقرائتكم خبر عن الإختبار الطبي يحسم مشاركه اجايي فى كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع النيجيري جونيور اجاي لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الاصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك في نهائي البطولة الافريقية والتي اقيمت الجمعه الماضية وذلك لتحديد مصيره من المشاركة في مواجهه الاهلي امام الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في بطولة كاس مصر.

و من المنتظر ان يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات غدا الإثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التي سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقيًا.