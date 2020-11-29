شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يجهز«عطوة» لقيادة دفاع الاتحاد امام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمد عطوة مدافع الفريق الكروى الاول بنادي الاتحاد السكندري لبرنامج بدني بناء على طلب من حسام حسن المدير الفنى للفريق من اجل تجهيز اللاعب للمشاركة اساسيا مع زعيم الثغر امام الاهلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقان الثلاثاء المقبل ضمن مباراة النصف نهائي لبطولة كاس مصر
وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قد اعلن التعاقد مع محمد عطوه قلب دفاع نادى بيراميدز السابق ليعود اللاعب من جديد لصفوف زعيم الثغر، حيث كان اللاعب ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى موسم 2016-2017 قبل أن ينتقل إلى صفوف نادى الرائد السعودى
وجاء التعاقد مع عطوه وفقاً للرؤية الفنية للمدير الفنى حسام حسن المدير الفنى الذي أشاد بقدرات اللاعب الفنية والبدنية وامتلاكه للخبرات الكبيرة اللازمة لهذا المركز وتميزه في ألعاب الهواء وأعتبره إضافة حقيقية ومميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة
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