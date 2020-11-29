شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني طارق العشري، لمسحة كورونا، صباح اليوم الأحد، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك، والمقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في الدور قبل النهائى لكأس مصر.

ويدخل اليوم الأحد، فريق الطلائع معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المارد الأبيض، بعدما حصد الطلائع بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3- 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس مرمى الفريق وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه، كما تخطى الزمالك عقبة نادى مصر بهدفين مقابل هدف.

ورفض «العشري» إقامة مباريات ودية في الأيام الماضية استعداداً لمواجهة الأبيض، واكتفى بالمباريات الأربعة الودية التي خاضهم الفريق.