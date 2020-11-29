شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب «الونش» عن الزمالك بعد إيجابية مسحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تأكد غياب محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعد إيجابية مسحة الكشف عن فيروس كورونا، بعدما أجرى اللاعب مسحة جديدة في منزله أمس السبت، من أجل تحديد موقفه من العودة إلى الفريق في مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، على ارض ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
وبغياب الونش عن مباراة الطلائع تصبح هذه هي المباراة التي يغيب عنها اللاعب على التوالى بسبب اصابته بفيروس كورونا، حيث سبق وان غاب عن الزمالك في مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا امام الأهلى، ومن المقرر أن ينتظر محمود حمدى الونش
، قرار الجهاز الطبى لنادى الزمالك بشأن العلاج في المرحلة المقبلة.
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