شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيي يواجه البنك الأهلي وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو مباراة ودية مع نظيره البنك الأهلى اليوم الاحد، استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدي في افتتاح النسخة الجديدة لبطولة الدورى الممتاز فضلا عن كأس العرب للاندية الأبطال التي لم يتحدد موعد استئنافها حتى الآن.

كما ينتظر الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية» والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا ،الفريق في الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة في التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من عقب وداع الكأس مبكرا والتراجع الكبير في بطولة الدوري.