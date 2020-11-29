شكرا لقرائتكم خبر عن علي جبر يخضع لمسحة جديدة قبل العودة لتدريبات بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع على جبر، مدافع نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، لمسحة كورونا خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على حالته، بعدما أجرى اللاعب مسحة الجمعة الماضية جاءت إيجابية، ليستمر في الخضوع للعزل الصحي المنزلى من أجل التعافى من فيروس كورونا.

ويخضع «جبر» لمسحة جديدة للوقوف على حالته، بعد تأكد عدم قدرته على اللحاق بمباراة فريقه الودية مع نادي سموحة، التي ستقام، اليوم الأحد، باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد المحدد استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويرغب الجهاز الفني لنادي بيراميدز في استعادة على جبر من أجل تجهيزه لمنافسات الموسم المقبل، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق.