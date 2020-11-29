شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يشكر الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة بعد نجاح تنظيم النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل مؤسسات الدولة التي تحملت مسؤولياتها كالعادة، بل وفوق طاقتها؛ من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بالقصيرة.

ووجه رئيس الأهلي، في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات؛ من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية.

كما خص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق المسابقة حتى وصلا للمباراة النهائية؛ لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.