شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجدد عقد رجب نبيل لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، التعاقد مع رجب نبيل، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري لمدة موسمين، بناء على طلب من أحمد سامي، المدير الفني للفريق.
ويسعى «سامي» للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وبالرغم من التعاقد مع محمود البدري، مدافع الإنتاج الحربي، إلا أن الجهاز الفني لسموحة يخشي من مفاوضات عدد من أندية الدوري الممتاز مع رجب نبيل، على رأسهم وادي دجلة والجونة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني التعاقد مع لاعب وسط مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفيه الحالية، بعد التعاقد مع السوداني أطهر الطاهر، ظهير أيمن فريق الهلال السوداني، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال لاعب حر، والمغربي عبدالكبير الوادي، لاعب وادي دجلة لمدة موسمين، في صفقة انتقال لاعب حر، ومحمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب لمدة 4 سنوات.
وحصل النادي السكندري أيضًا على خدمات التونسي رفيق كابو، جناح نادي وادي دجلة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ومحمد محسن ليلة، لاعب خط وسط الجونة، ومحمد شوقي، صانع ألعاب نادي دكرنس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,183
-
تعافي
102,490
-
وفيات
6,621
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يجدد عقد رجب نبيل لمدة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.