شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لشيكابالا على هامش مران الزمالك اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى على هامش المران، اليوم الأحد، والذي يستعد الفريق من خلاله لمباراة مرتقبة أمام طلائع الجيش في الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وكان شيكابالا قد خرج من مباراة الزمالك أمام النادي الأهلي، بداعى الإصابة بعد إحرازه هدف الفريق خلال مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني شيكابالا من شد في العضلة الخلفية، وسيحدد الاختبار الطبي الذي سيجريه اللاعب اليوم، تحت إشراف محمد أسامة، طبيب الفريق، مدى قدرة اللاعب على التواجد في مباراة طلائع الجيش.