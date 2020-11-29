شكرا لقرائتكم الأولمبية المصرية تنظم المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين الدوليين المصريين مساء اليوم الأحد في فأحد فنادق القاهرة . يقام المنتدى تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية ولجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشورى ومحمد الجارحي أمين عام حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الأولمبية بجانب عدد من رموز الرياضة ونجوم الألعاب الرياضية من اللاعبين الحاليين والسابقين. يبدأ الحفل بمنتدى لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وهو المنتدى الأول في تاريخ الرياضة المصرية المخصص للرياضيين المصريين فقط. يعقب المنتدى حفل توزيع جوائز الأفضل لأفضل لاعب وأفضل ناشىء وأفضل إداري وأفضل لاعب بارالمبي وأفضل اتحاد لعبة جماعية وأفضل اتحاد لعبة فردية وأفضل اتحاد لعبة غير أولمبية وأفضل هيئة رياضية. ويشهد الحفل إعلان الفائزين في مسابقة تصميم الزي الرياضي والرسمي لبعثة مصر التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية المصرية تنظم المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.