شكرا لقرائتكم إيجابية مسحة كورونا لـ الونش قبل مواجهة الزمالك مع طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت عينة محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، إيجابية، بعدما أجرى مسحة كورونا جديدة في منزله، بالأمس، من أجل العودة إلى الفريق فى مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر، بعدما تغيب عن الفريق فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا إن نتائج التحاليل الخاصة به جاءت إيجابية وهو ما يؤكد استمرار إصابته بالفيروس.

ومن المقرر أن ينتظر الونش، قرار الجهاز الطبى لنادى الزمالك بشأن إجراءه مسحة جديدة مع الفريق قبل مواجهة الطلائع من عدمه، لتحديد موقفه النهائى من اللحاق بالمباراة، بعدما نجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى