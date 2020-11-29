تعرف على ترتيب مجموعة مصر بالتصفيات الأفريقية لكرة السلة

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جدة - عمرو شويل يتصدر منتخب مصر لكرة السلة رجال ، فرق ومنتخبات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، و التي تقام بإستاد القاهرة ، و تختتم اليوم ، و المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 .
يقع منتخب مصر في المركز الأول بعد الفوز في أول مباراتين أمام أوغندا ، و الرأس الأخضر ، محققا النقاط الأربعة ، على أن يلتقى اليوم مع المنتخب المغربى في ختام التصفيات .
ويحل في المركز الثانى منتخب الرأس الأخضر بالفوز في مباراة و الخسارة في أخرى حيث تغلب على المغرب ، و خسر من أوغندا ، ويحمل في جعبته 3 نقاط ، حيث أن الفوز بنقطتان ، و الخسارة بنقطة ، حيث فاز على وخسر من
وفى المركز الثالث جاء منتخب اوغندا بثلاثة نقاط أيضا ، بالفوز في مباراة و خسارة أخرى ، حيث فاز على الرأس الأخضر ، و خسر من الفراعنة ، بينما وقع في المركز الرابع منتخب المغرب ، بعد الخسارة مباراتان أمام الرأس الأخضر، و أوغندا ، ومعه نقطتان فقط .
ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع نظيره المغرب في ختام التصفيات الأفريقية ، وسط فرحة بتصدر المجموعة ، و طموح أحمد مرعى المدير الفني في الوصول إلى بطولة أفريقيا ، و الصعود الى كأس العالم .
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