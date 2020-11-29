شكرا لقرائتكم حمزة المثلوثى يظهر لأول مرة اليوم فى الزمالك بعد ضمه رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن الجديد لنادى الزمالك، لأول مرة اليوم فى مقر النادى، بشكل رسمى بعد ضمه فى صفقة انتقال حر، حيث سيتواجد اللاعب من أجل خوض مرانه الأول مع الفريق فى الرابعة من عصر اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى المنافسة على لقبها.

وانضم المثلوثى إلى الزمالك قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد نهاية عقده مع الأخير الذى تولى شارة قيادته قبل أن ينتقل إلى قلعة ميت عقبة ليعزز الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل، ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.

وتعرض الزمالك لخسارة لقب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بالهزيمة أمام الأهلى، مساء أول أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، وذلك بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم عمرو السولية للأهلى وتعادل شيكابالا للزمالك ثم سجل أفشة هدف فوز الفريق الأحمر.