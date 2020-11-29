شكرا لقرائتكم مدحت العدل يطالب جمهور الزمالك بالغناء للأبيض ويؤكد: شيكابالا نادر الوجود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السيناريست مدحت العدل أن جمهور الزمالك لابد أن يتغنى بفريقه لانه يملك فرقة عظيمة على رأسها الكابتن شيكابالا نادر الوجود وطيب القلب ، وقال مدحت العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مبروك للأهلى جدا ، الروح الرياضية فى الملعب كانت رائعة ، لاعبو الاهلى طبطوا على شيكابالا وهو يبكى عكس اللى حصل من جمهورهم بعد الماتش".

ويضيف مدحت العدل :" نحن فى مجتمع لايحترم الاخر ولايحتمل الاختلاف فى وجهات النظر فى شىء ، نحن نملك لاعب قلما يجيد الزمان بمثله ، لاعب نادر الوجود طيب القلب، حريف يحترمه الجمهور الذى يفهم فى الكرة مثل جمهور الزمالك الذى يحترم الفناجيلى وطه اسماعيل وصفوف عبد الحليم والخطيب".

وتابع مدحت العدل :" جمهور الزمالك لازم يفخر بفريقه لانه فريق عظيم ، لازم نعلى صوتنا بالغناء له ونحن فخورين بهم للأبد ، وللناس اللى بتقول مصطفى محمد لايستحق مهاجم مصر بقولهم أه مصطفى محمد مهاجم مصر الاول ".

وفى نفس الإطار، رفض حازم إمام نجم الزمالك السابق، الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى ويتضمن استهزاء جماهير الأهلى من لاعب الزمالك محمود شيكابالا بعد مباراة القمة الافريقية ، وكتب الثعلب الصغير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" ‏فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن احب اقول انه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك ،في فرق كبير بين الهزار ،التهريج ،التحفيل وانك تبقي عنصرى".

وانتشر خلال الساعات الأخيرة فيديو لجماهير الأهلى تشبه شيكابالا بالكلب، حيث حملت الجماهير أثناء احتفالاتها بالأميرة الافريقية التاسعة كلب يرتدى قميص شيكابالا، وهو ما رفضه حازم إمام نجم الزمالك السابق.