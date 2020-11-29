شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا ينتقد لاعبي السيتي رغم خماسية بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، لاعبيه على الرغم من الفوز 5- 0 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، وأكد أنهم لم يتألقوا، ولم يكونوا ممتعين.

ويحتل سيتي المركز الثامن بعد فوزه على بيرنلي، وسيخرج في المباراة المقبلة ضيفًا على بورتو في دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء قبل مواجهة فولهام في الدوري يوم السبت.

وقال جوارديولا في تصريحات إعلامية: «الأزمة أن اللاعبين بدأوا يفقدون متعة لعب كرة القدم، في الماضي كان من الجميل اللعب مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا في وجود الجماهير، الآن نلعب كل ثلاثة أيام، سنذهب إلى بورتو من أجل الفوز ثم نستعد لمواجهة فولهام».

وسجل سيتي عشرة أهداف في أول ثماني مباريات قبل انتصار السبت، وقال جوارديولا إن مهاجميه يجب أن يسجلوا المزيد من الأهداف إذا أرادوا الاحتفاظ بمواقعهم.

وزاد: «الأهداف تساعدنا، لكن يجب على جابرييل جيسوس تسجيل أهداف، يجب على رحيم سترلينج تسجيل أهداف عندما يلعب، يجب أن يسجلوا المزيد من الأهداف، لهذا السبب هم موجودون هنا، الأمر يتوقف على اللاعبين وأدائهم في الملعب».