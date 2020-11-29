شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لتشيلسي وتوتنهام في قمة لندن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يحمل لقبها ليفربول.
وستحدد قمة اليوم صدارة البريميرليج، التي سينفرد بها توتنهام، الذي يحتل المركز الثانى برصيد 20 نقطة في حالة فوزه، حيث يصل للنقطة 23 يحتل بها الصدارة، أو يتقاسمها مع ليفربول إذا تعادل، حيث يحتل ليفربول صدارة الترتيب في الوقت الحالي برصيد 21 نقطة، ويحتل تشيلسى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، في حالة فوز البلوز سيتقاسم الصدارة مع ليفربول برصيد 21 نقطة.
ومن المتوقع ان يكون تشكيل الفريقين في قمة لندن كالتالى:.
تشيلسي
حراسة المرمى، ميندي، الدفاع، بن تشيلويل، سيلفا، زوما، جيمس، وفى الوسط، كوفاسيتش، كانتي، مونت، وفى الهجوم، أبراهام، فيرنر، زياش.
توتنهام
حراسة المرمى، لوريس، في الدفاع، أورير، رودون، داير، ريجيلون، وفى الوسط، سيسوكو، ندومبيلي، هويبيرج، وفى الهجوم، بيرجوين، كين، سون.
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