شكرا لقرائتكم ياسر ريان : لم أشاهد هدف أفشة من الفرحة..وإهانة شيكابالا مرفوضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض ياسر ريان نجم الاهلى الاسبق فكرة إهانة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك عقب نهائى القرن ، وقال ياسر ريان فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"لم أرى هدف أفشة من الفرحة ، شاهدت المباراة مع نجوم الاهلى والزمالك أصدقائى وعلى رأسهم عصام مرعى نجم الزمالك ، والفريقان قدما مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية وعراقتها".

ويضيف ياسر ريان :"أدين بشدة إهانة شيكابالا ، نحن مصريين وليس بينا أى طريق للعنصرية ، لذا أى تصرف خارج مرفوض وجمهور الاهلى لايوافق على تصرفات قلة قليلة لاتعبر عن جمهور الاهلى الراقى المحترم".

وفى نفس الإطار، رفض حازم إمام نجم الزمالك السابق، الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى ويتضمن استهزاء جماهير الأهلى من لاعب الزمالك محمود شيكابالا بعد مباراة القمة الافريقية ، وكتب الثعلب الصغير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" ‏فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن احب اقول انه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك ،في فرق كبير بين الهزار ،التهريج ،التحفيل وانك تبقي عنصرى".

وانتشر خلال الساعات الأخيرة فيديو لجماهير الأهلى تشبه شيكابالا بالكلب، حيث حملت الجماهير أثناء احتفالاتها بالأميرة الافريقية التاسعة كلب يرتدى قميص شيكابالا، وهو ما رفضه حازم إمام نجم الزمالك السابق.