شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تسمح للأندية بالتسجيل بعد غلق الباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح مسئولو اتحاد الكرة للأندية بالتسجيل بعد غلق الباب في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأحد، بعدما اكتمل النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة، والتى تعقد بأحد الفنادق، من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة، وكذلك مناقشة التعديلات على اللائحة، بحضور أعضاء العمومية، وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

ويكتمل النصاب بحضور 50% +1 ، أى 48 عضوا من أصل 96 ناديا .

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح اليوم، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر، وكان الخليج 365 أكد فى وقت سابق أن اتحاد الكرة حدد يوم 29 نوفمبر الجارى بموعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية.