شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: لم أشاهد هدف أفشة من الفرحة..وإهانة شيكابالا مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض ياسر ريان نجم الاهلى الاسبق فكرة إهانة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك عقب نهائى القرن، وقال ياسر ريان فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"لم أرى هدف أفشة من الفرحة، شاهدت المباراة مع نجوم الاهلى والزمالك أصدقائى وعلى رأسهم عصام مرعى نجم الزمالك ، والفريقان قدما مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية وعراقتها".

وأضاف ياسر ريان :"أدين بشدة إهانة شيكابالا، نحن مصريون وليس بينا أى طريق للعنصرية ، لذا أى تصرف خارج مرفوض وجمهور الاهلى لايوافق على تصرفات قلة قليلة لاتعبر عن جمهور الاهلى الراقى المحترم".

وفى نفس الإطار، رفض حازم إمام نجم الزمالك السابق، الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى ويتضمن استهزاء جماهير الأهلى من لاعب الزمالك محمود شيكابالا بعد مباراة القمة الافريقية ، وكتب الثعلب الصغير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" ‏فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن احب أقول أنه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك ،في فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل وإنك تبقي عنصرى".