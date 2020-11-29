شكرا لقرائتكم خبر عن أمير و‏أحمد مرتضى منصور يدعمان شيكابالا: ما حدث ليس له مبرر والحل تطبيق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، شيكابالا لاعب النادي بعد حملة التنمر منه عقب خسارة الزمالك لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك فى ظل انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تنمر جماهير الأهلى منه، مؤكدا أنه يرفض كل اشكال التعصب التي حدثت من بعض الجماهير، مشيرا إلى أنها غير مبررة.

ونشر أحمد مرتضي صورته مع شيكابالا عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها : "ما حدث من بعض الجماهير من تعصب ليس له أى مبرر لمن لا يعلم أنا أول من هنأ الأهلى بالفوز، سواء كان كابتن الخطيب أو باقي المجلس وحتى قبل المباراة وأمام السيد الوزير وممثل النادي الأهلي، صرحت بذهابي للنادي الأهلي للتهنئة الموضوع يحتاج لأكثر من مجرد مبادرة للتعصب الحل في تطبيق القانون".



احمد مرتضي منصور

وبالمثل عبر شقيقه أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن استيائه مما تعرض له شيكابالا، ونشر صورة له معه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ صدق الله العظيم".



امير مرتضي

وانتشر خلال الساعات الأخيرة فيديو لجماهير الأهلى تشبه شيكابالا بالكلب، حيث حملت الجماهير أثناء احتفالاتها بالأميرة الافريقية التاسعة كلب يرتدى قميص شيكابالا، وهو ما رفضه عدد كبير من نجوم الكرة و علي رأسهم حازم إمام نجم الزمالك السابق.

فيما رفض مستخدمو السوشيال ميديا، التطاول والتنمر على لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذى طاله عقب خسارة الأبيض أمام الأهلى في نهائي دورى أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف، فيما تصدر هاشتاج " stop_racism_against_shikabala" أو "أوقفوا العنصرية ضد شيكابالا" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر في مصر، وسط حملة ضخمة كبيرة من التضامن.