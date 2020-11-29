شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد "صائد كؤوس الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأحد شادى محمد كابتن الأهلى السابق وأحد أهم الكباتن الأكثر تتويجا بالبطولات فى سجلات التاريخ للقلعة الحمراء ومصر بعيد ميلاده رقم 43، شادى هو الكابتن الأبرز فى تاريخ الأهلى، حيث رفع أكبر كم من الكؤوس على منصات التتويج وحصل على بطولات كثيرة جدا مع جيل هو الأفضل فى تاريخ الأهلى.

شادى محمد عبد الفتاح، الشهير بشادى محمد، ولد فى 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم كمدافع بالفريق، حتى استطاع أن يكون من أفضل لاعبى الفريق خلال فترة قليلة مع النادى، وذلك عندما كان فى عام 1997 حتى عام 1999.

ولعب شادى محمد طوال فترته مع نادى الكروم 22 مباراة، قدم فيها مستوى متميزا، جعل عيون النادى الأهلى تترقبه، ولفت أنظارهم بشدة خلال تلك الفترة، حتى تم التعاقد معه فى عام 1999، بعد ظهوره مع المنتخب الأولمبى، وظهر شادى محمد بمستوى جيد مع النادى الأهلى طوال فترته التى تواجد بها داخل أسوار القلعة الحمراء، وتولى شارة قيادة الفريق الكروى بالنادى الأهلى بداية من موسم 2005/2006

وخلال مسيرته مع الأهلى حقق شادى محمد العديد من الألقاب والإنجازات، منها 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا، 5 دورى عام، السوبر الأفريقى 3 مرات، السوبر المصرى 5 مرات، كأس مصر 7 مرات، برونزية كأس العالم عام 2006.

وأنهى شادى محمد علاقته بالأهلى كلاعب عندما قرر الرحيل عن الفريق خلال موسم 2009/2010 بعدما غير الأهلى من خطته التى ربما كانت ستبعده عن المشاركة فى المباريات، لينهى مشوارا حافلا بالبطولات مع القلعة الحمراء، حيث لعب 192 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا.

وانتقل شادى محمد من الأهلى إلى الإسماعيلى ليقضى مع الدراويش موسمين، لعب خلالهما مع الفريق بجميع البطولات المحلية والأفريقية، ولعب 23 لقاء مع الدراويش، وسجل هدفا فى مرمى الأهلى وقت أن كان بصفوف الإسماعيلى.

بعدها انتقل شادى محمد إلى الاتحاد السكندرى، ثم فريق تليفونات بنى سويف، كى يكون مسك الختام لحياته كلاعب كرة قدم فى موسم 2011، وخاض مع الفريق موسما بالدورى، بعدها اعتزل الكرة المصرية، ليبدأ حياته كإعلامى فى قنوات متعددة على رأسها قناة الأهلى عبر برنامجه "الكورة والجماهير" قبل أن يتوجه لتحليل مباريات الكرة.

لعب شادى محمد مع المنتخب 27 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وأحرز مع المنتخب الوطنى بطولة أمم أفريقيا عام 2008 بغانا.