شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة مايك تايسون اليوم: «لاعب يضرب والآخر يهرب».. وجونز: «لكماته مؤلمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى لقاء مايك تايسون Mike Tison (54 عامًا) مع منافسه روى جونز Roy Jones (51 عامًا) في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد بالتعادل(76/76)، ولم يستطع أيًا من الملاكمين حسم النزال خلال 8 جولات كل منهم مدته دقيقتين، لينتهى اللقاء بعدم انتصار أيًا منهما.

يمكن اختصار اللقاء في جملتين أن تايسون مازال محتفظًا بقوة لكماته في حين أن جونز كان أكثر خفة وحفاظًا على البعد عن مرمى لكمات تايسون.

أدلى تايسون بتصريحات تلفزيونية بعد اللقاء أكد فيه أنه «راض عن التعادل»، بينما عبر جونز عن عدم رضاه عن التعادل قائلاً «لا أشعر بالرضا عن التعادل، ولكنى يجب أن اعترف أن تايسون قوى، وكل ضرباته التي اصابتى مؤلمة».

وأظهرت التدرييات الأخيرة لكلا اللاعبين قبل المباراة ما كشفته المباراة بالفعل، أن تايسون ما زال يحتفظ بقوة لكماته في حين أن جونز أكثر قدرة على الحركة.

وشهدت صالة ستيبلز سنتر في مدينة لوس انجلوس الأمريكية النزال بين تايسون وجونز، والذى أقيم دون جمهور، بعد اعتزال تايسون الملاكمة منذ 15 عامًا، ويحصل تايسون على 10 ملايين دولار عن اللقاء مقابل 3 ملايين دولار لمنافسه.

يعتبر تايسون هو أصغر لاعب في العالم يحقق اللقب وانقطع عن حلبة الملاكمة 15 عامًا وهى فترة الانقطاع الثانى بعد أن انقطع في المرة الأولى 6 سنوات قضاها في السجن بتهمة اغتصاب فتاة، في حين ابتعد جونز عن الملاكمة 3 سنوات بعد اعتزاله اللعب عام 2018 في حين أن تايسون اعتزل عام 2005.