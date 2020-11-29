شكرا لقرائتكم أجايى يخرج من حسابات الأهلى فى موقعة الكأس أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي من حسابات ناديه في مباراة الاتحاد السكندري بنصف نهائي بطولة كأس مصر والمقرر اقامتها بعد غداً الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الأنكل خلال مباراة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا ، وأكد الجهاز الطبي أن إصابة أجاي ليست بسيطة وسيحتاج اللاعب لفترة علاج لن تقل عن أسبوعين.

ويواجه الأهلي الاتحاد السكندري وفي حال فوزه بالمباراة سيتأهل للمباراة النهائية المقرر اقامتها يوم السبت المقبل أمام الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي تقام يوم الثلاثاء أيضاً، ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات غدا الإثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.