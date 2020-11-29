شكرا لقرائتكم شوبير يكشف كواليس إستبعاد وعودة هانى وأجاى لنهائى القرن بسبب "القدم المتلصمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير كواليس اللحظات الصعبة فى معسكر الاهلى قبل مباراة نهائى القرن ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" لما قولت على صفحتى أن فى مفاجأة فى تشكيل الاهلى والزمالك لنهائى القرن كنت أقصد تواجد شيكابالا فى تشكيل الزمالك بشكل أساسى واستبعاد محمد هانى وجونيور أجايى من تشكيل الاهلى ورفضت إعلان الاسماء حفاظاً على سرية مصادرى ورغبة منى فى الالتزام برغبة الفريقين بعدم الاعلان".

وتابع شوبير:" شيكابالا تواجد بالفعل فى تشكيل الزمالك ، ولكن هناك قصة غريبة فى الاهلى ، محمد هانى كان يشعر بالالام شديدة وأجاى كانت رجله " متلصمة" ومش قادر يتمرن وظهرت اعراض كورونا على ديانج وهنا طلب موسيمانى من طبيب الاهلى أن يشارك أجاى حتى لو شوط واحد ، لان فكرة البدأ بجيرالدو أو كهربا كانت سوف تعنى اجراء تغييرات أخرى فى باقى المراكز وبالتالى سوف يتأثر تكتيك الاهلى بالكامل".

ويضيف شوبير:" موسيمانى فكر يلعب بالشحات باك رايت لكن هانى وأجايى أصر كل منهما على لعب المباراة وتحاملا على أنفسهم وظهر الثنائى فى تشكيل الاهلى".

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،الأحد، الإستعداد لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق اليوم من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

فينا عاشت جماهير الأهلي أفراح حتى الساعات الأولى من صباح أمس ،السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.