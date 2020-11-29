شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعلن موعد إعلان قائمة الاهلى الجديدة وموقف سيرينو والمعارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن ناديه سوف يزيح الستار بشكل نهائى عن قائمته للموسم الجديد اليوم أو غداً على أقصى تقدير ، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: " التتويج باللقب القارى بدأ من لحظة خروج الأهلى من دوري الأبطال الأفريقى النسخة الماضية أمام صن دوانز الجنوب أفريقى حينما اكتظ ستاد برج العرب بجماهير الأهلى التى جاءت عن بكرة أبيها لدعمنا رغم اننا خسرنا بخماسية وهنا تعاهدنا على التتويج باللقب وهذا ماتحقق بالفعل " .

ويضيف مدير الكرة بالأهلى :" قولتلك ياكابتن شوبير قبل النهائى هنكسب بإذن الله ، شعرت أن هناك رسائل الهية كنا نبحث عن اللقب التاسع طيلة سبع سنوات ومباراتنا مع الزمالك كانت رقم تسعة على الصعيد الافريقى ، الكرة أحياناً تكون عادلة وتمنحنا فرصة الانتقام الكروى فلقد أطحنا بصن دوانز ثم الوداد المغربى ثم الزمالك وكلها فرق كانت لنا مواقف سابقة معاها فى النسخ السابقة للبطولة".

وعن قائمة الاهلى للموسم الجديد قال سيد عبد الحفيظ :" عقدت اجتماع مع الكابتن الخطيب ومستر موسيمانى بالامس وسوف نستكمل اليوم وغداً لتحديد الصفقات الجديدة والراحلين بشكل نهائى فليس هناك فرصة أخرى حتى نقيد اللاعبين ونخطر الراحلين ونحسم كل الامور قبل مباراة نصف نهائى الكأس وحتى يتمكن اللاعبين الجدد من المشاركة معنا ، خاصة أننا أمام موسم سيكون هو الاقوى على الاطلاق".

وأردف سيد عبد الحفيظ :" بدر بانون من حقه المشاركة أمام الاتحاد السكندرى ، وكذلك المعارين العائدين سوف نستعين بهم أمام زعيم الثغر ، موسيمانى بيحب نعمل تمرين خفيف تانى يوم المباراة ثم نحصل على راحة ثالث يوم وهو ماحدث لذا تدربنا بالأمس وسوف نجرى مسحة كورونا وليس رابيد تيست حتى نطمأن على الجميع قبل مواجهة الاتحاد"

وتابع مدير الكرة بالاهلى :" وليد سليمان أصبح سلبى كورونا ويجرى مسحة اليوم وفى حالة سلبيتها يدخل معنا قائمة مباراة الاتحاد ، ديانج سوف يجرى مسحة اليوم وأتوقع أن تكون سلبية وبالتالى يجرى مسحة أخرى وفى حالة سلبيتها يدخل معنا أيضاً ، محمد شريف سوف يجرى مسحة معنا أيضاً اليوم".

وعن المفاوضات مع سيرينو قال سيد عبد الحفيظ :" هذا الملف ليس معى ، أسالوا أمير توفيق ويبقى تأجيل الصفقة وارد ".

وعن السوبر الافريقى قال مدير الكرة بالاهلى :" نتطلع لحصد اللقب الغائب عن الأهلى منذ فترة طويلة أيضاً ، وسواء لعبت المباراة على ملعبنا الاهلى والسلام أو برج العرب بالاسكندرية نحن جاهزين للمباراة".