شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع محمد عطوة لـ" تدعيم " مركز قلب دفاع زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك محمد عطوة مدافع الاتحاد السكندري الجديد فى تدريبات زعيم الثغر الجماعية عقب الإنتهاء من مباراة الاتحاد أمام الأهلى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد السويس واتلى يسعي فيها الاتحاد لمواصلة مشواره نحو البطولة الغائبة عن الفريق منذ ما يقرب من 40 عاما .

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قد اعلن التعاقد مع محمد عطوه قلب دفاع نادى بيراميدز السابق ليعود اللاعب من جديد لصفوف زعيم الثغر ، حيث كان اللاعب ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى موسم 2016_2017 قبل أن ينتقل إلى صفوف نادى الرائد السعودى

وجاء التعاقد مع عطوه وفقاً للرؤية الفنية للمدير الفنى حسام حسن المدير الفنى الذى أشاد بقدرات اللاعب الفنية و البدنية و امتلاكه للخبرات الكبيرة اللازمة لهذا المركز و تميزه في ألعاب الهواء و أعتبره إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة

و نجحت المفاوضات التي أجرها إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب الذى وقع على عقده مع زعيم الثغر و الذى يمتد لموسمين بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى ، و أتم الإجراءات مع نادى بيراميدز وليد بدر المدير الإدارى و إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين

و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق ، و الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي.