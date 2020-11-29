شكرا لقرائتكم شوبير يكشف ماذا فعل الشناوى فى الدقيقة 72 و 82 مع دفاع الاهلى أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لعب دور البطولة فى تتويج المارد الأحمر بطلا لأفريقيا ليس فقط على الصعيد الفنى وإنما على صعيد القيادة فى صفوف الفريق ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" سأذيع سراً يحكى لأول مرة الشناوى فى مباراة الزمالك جاب معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدقيقة 74 وقالهم نتماسك ياجماعة ونصمد شوية اللى هيجيب جول دلوقتى هيكسب وإحنا رجالة وهنتماسك"

ويضيف شوبير:" فى الدقيقة 82 الشناوى كرر الموقف وقال لنفس اللاعيبة فى وقت توقف المباراة وقالهم هانت ياجماعة قربت والله نكمل مع بعض ونفضل رجالة وفعلا بعدها بدقائق دخل هدف أفشة ، هى دى الروح ، هو ده الكابتن ، الشناوى لاعب كبير فناً وأخلاقاً وكابتن بمعنى الكلمة".

وتابع شوبير:" الشناوى تعمد الحصول على انذار ثانى عشان يستهلك الوقت ويخفف الضغوط على اللاعيبة فى وقت صعب ".

وعاشت جماهير الأهلي أفراح حتى الساعات الأولى من صباح أمس ،السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.

وإحتفل جمهور الأهلي بالملايين في الشوارع باللقب الأفريقي التاسع في تاريخ النادي كما حضر الألاف من الجمهور داخل النادي بفروعه الثلاثة للإحتفال بالنجمة التاسعة وفتحت إدارة النادي ملعب التتش للأعضاء لحضور الأحتفالات والأفراح التى إستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس ورفع الجميع أعلام الأهلي فيما علت الأصوات والأغاني داخل جدارن الأهلي بفروعه وشوارع القاهرة والميادين المختلفة.