شكرا لقرائتكم مندوب كيما أسوان أول الحاضرين فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل افتتح عصام خضر رئيس نادي كيما أسوان التسجيل فى قائمة الحاضرين باجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة كأول ممثل عن اعضاء الجمعية العمومية الغير عادية للجبلاية .

وتقام اليوم الأحد الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة ، ويشترط لاكتمال النصاب القانوني فى اليوم الأول لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية أن يتواجد 50 % + 1 اي 48 ممثلا للأندية فى الجمعية العمومية.

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح اليوم، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر، وكان اليوم السابع أكد فى وقت سابق أن اتحاد الكرة حدد يوم 29 نوفمبر الجارى بموعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية.