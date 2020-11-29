شكرا لقرائتكم خبر عن رشوفيل: دوري الإمارات قوي وأتطلع لترك بصمة مع الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمد مصطفى

برز الهولندي ميخائيل رشوفيل المحترف في صفوف الظفرة كعلامة مميزة في هجوم فارس الظفرة هذا الموسم، وفتح اللاعب العائد لصفوف الفارس بعد أن غادره في منتصف الموسم الماضي صفحة جديدة بتألقه اللافت هذا الموسم.

وفرض الجناح الهولندي نفسه كأحد المهاجمين المميزين في دوري الخليج العربي، وساهم في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا وعكس 21 عرضية ناجحة في 7 جولات من المسابقة، آخرها تسجيله لهدف في مرمى خورفكان وتسببه في ضربة جزاء، ما منح فريقه العلامة الكاملة في المباراة، والوصول إلى 10 نقاط. وتواجد رشوفيل مع الظفرة في 9 مباريات في الموسم الحالي منها 7 في الدوري و2 في كأس المحترفين وشارك في 482 دقيقة في الدوري. وانتقل صاحب ال30 عاماً لنادي الظفرة في مايو 2019 بعقد لموسمين من نادي إن آي سي بريدا الهولندي في صفقة انتقال حر، وتم سحبه من كشوفات الفريق في الانتقالات الشتوية، ليعود مجدداً من بداية الموسم الحالي.

تحدث رشوفيل ل «الخليج الرياضي» مجيباً على عدد من المحاور.

* أولاً حدثنا عن سر التألق بعد عودتك إلى صفوف الظفرة وتسجيلك 3 أهدف؟

- غيابي عن الظفرة في النصف الثاني من الموسم الماضي لم يفقدني الثقة بنفسي وقدراتي، وهذا هو السر في عودتي بقوة في الموسم الحالي، أعلم جيداً أننى قادر على تقديم الإضافة للفريق بجانب زملائي الآخرين وهذا الذي أحرص عليه في جميع المباريات التي أشارك فيها.

وأضاف: أتمنى الاستمرار على الأداء والمستوى الذي أقدمه مع الظفرة وأساهم في صناعة وتسجيل الأهداف، وأملك الإمكانيات التي تؤهلني لذلك ولدي الكثير الذي لم أبرزه بعد، والمهم أن نحافظ كفريق على نفس الظهور المميز والقوى طوال الموسم، وهذه هي الرغبة التي لمستها عند جميع زملائي اللاعبين.

* وعن سبب سحبه من كشوفات الظفرة في الموسم الماضي وهل هو قرار المدرب السابق رازوفيتش؟

- حتى أكون واضحاً في هذه النقطة، أؤكد أننى لم أعلم سبب مغادرتي لكشف الفريق، ولكن قطعاً ليس لخلاف أو رأي في قدراتي من قبل المدرب السابق فوك رازوفيتش الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، وفي الأخير هو قرار أحترمه جداً وحين تمت إعادتي عدت لأقدم دعمي للفريق.

* وعن طموحات الظفرة هذا الموسم، وهل البداية القوية تؤهله لإنهاء الموسم في المربع الذهبي؟

- كل شيء وارد في كرة القدم وإنهاء الموسم في مركز متقدم أو التواجد ضمن الأربعة الكبار في دوري الخليج العربي طموح مشروع للظفرة، لدينا فريق قوي يقدم مستويات جيدة، وإذا آمنا بأنفسنا وفريقنا كل شيء ممكن تحقيقه.

* كيف ترى البداية القوية لدوري الخليج العربي هذا الموسم؟

- الدوري جيد ويضم فرقاً قوية تلعب كرة قدم منظمة للغاية، ولاعبين مميزين، وكما تمتاز المسابقة بتنافسية كبيرة والبداية كانت مبهرة للحد البعيد وجاءت مغايرة للمتوقع لتوقف المسابقة لشهور طويل بسبب الظروف الصحية العالمية.

* وعن مجتمع الظفرة وعلاقته باللاعبين؟

- سعيد بوجودي مع الظفرة وعلاقتي مع الجميع وفي مقدمتهم زملائي بالفريق، أشكر الإدارة واللاعبين على ثقتهم بي ومساعدتهم لي دائماً على تقديم الأفضل، نحن نعمل كأسرة واحدة ونجتمع على قلب رجل واحد وهذا ينعكس على التدريبات والمباريات.

* كيف ترى الصربي ألكسندر فيليسوفيتش مدرب الفريق؟

- المدرب استلم المهمة متأخراً نسبياً حيث أشرف على آخر تدريبين قبل المباراة الأولى في الدوري، وهو مدرب جيد و يتميز بالذكاء والعمل التكتيكي الجيد، ولذلك نجح في قيادة الظفرة باقتدار حتى الآن، وأنا أحترمه كثيرا لما يقوم به من مجهودات مع الفريق واللاعبين.

* وعن الحياة في الإمارات وأبوظبي وما يعجبه فيها؟

- الإمارات دولة مميزة على خارطة العالم، وهي مكان مميز للعيش، الناس لطيفون وودودون وأهم ما يميزهم حبهم للمساعدة، سعيد بوجودي في أبوظبي وأتمنى أن أستقر هنا طويلاً سواء كنت مع الظفرة أو فريقاً آخر.

* وعن أقرب أصدقائه من لاعبي الظفرة أو الفرق الأخرى؟

- تجمعني علاقة جيدة مع كل لاعبي الظفرة، وهذا يشعرني بإحساس العائلة خاصة أنني بعيد عن موطني، ولكن أعز أصدقائي هو الهولندي كواس لاعب النصر وأعرفه منذ فترة الطفولة عندما كان عمري 10 سنوات ولذلك علاقتنا مستمرة بما أننا نتواجد معا في الإمارات وفي دوري الخليج العربي.