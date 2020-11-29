شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الزمالك بالكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى الدور قبل النهائى لكأس مصر ، ويدخل اليوم الأحد الطلائع معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الزمالك بعدما حصد الطلائع بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس مرمى الفريق وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه ، كما تخطى الزمالك عقبة نادى مصر بهدفين مقابل هدف.

ورفض طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش فكرة إقامة مباريات ودية فى الأيام السابقة استعداداً لمواجهة الزمالك حيث تم الاكتفاء بالأربعة لقاءات التى خاضهم الفريق وكان أخرها الخسارة من الإسماعيلى والتعادل مع غزل المحلة الثلاثاء الماضى .

وعقد طارق العشرى جلسة مع لاعبيه شرح لهم تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ثمانية صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الأهلى.

وبدأ الطلائع تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37