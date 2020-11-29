شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطوه لاعب الاتحاد الجديد يشارك فى تدريبات زعيم الثغر بعد مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمد عطوة مدافع الاتحاد السكندري الجديد فى تدريبات زعيم الثغر الجماعية عقب الانتهاء من مباراة الاتحاد أمام الأهلى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد السويس والتى يسعي فيها الاتحاد لمواصلة مشواره نحو البطولة الغائبة عن الفريق منذ ما يقرب من 40 عاما .

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى قد اعلن التعاقد مع محمد عطوه قلب دفاع نادى بيراميدز السابق ليعود اللاعب من جديد لصفوف زعيم الثغر ، حيث كان اللاعب ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى موسم 2016-2017 قبل أن ينتقل إلى صفوف نادى الرائد السعودى

وجاء التعاقد مع عطوه وفقاً للرؤية الفنية للمدير الفنى حسام حسن المدير الفنى الذى أشاد بقدرات اللاعب الفنية و البدنية و امتلاكه للخبرات الكبيرة اللازمة لهذا المركز و تميزه في ألعاب الهواء و أعتبره إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة

و نجحت المفاوضات التي أجرها إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب الذى وقع على عقده مع زعيم الثغر والذى يمتد لموسمين بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، وأتم الإجراءات مع نادى بيراميدز وليد بدر المدير الإدارى و إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، والدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي.