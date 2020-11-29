شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سجود الخطيب بعد فوز الأهلى بدوى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على فيديو للحظة سجود محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عقب تتويج الفريق بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة بعد فوز الفريق الأحمر على الزمالك في النهائي، بهدفين مقابل هدف، وحصول الأهلى على اللقب الأفريقي الغائب عن القلعة الحمراء منذ 7 سنوات، ويظهر الخطيب في الفيديو، يسجد أرضا شكرا لله على تتويج الفريق بالبطولة، والتي غابت عن القلعة الحمراء 7 سنوات، حيث كان آخر دورى أبطال توج به الأحمر عام 2013 وشارك بعدها فى كأس العالم للاندية بالمغرب .

سجل أهداف الأهلى عمرو السولية، و مجدى أفشة، بينما أحرز للزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا .

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.