شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يخرج من حسابات الأهلي في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي من حسابات ناديه في مباراة الاتحاد السكندري بنصف نهائي بطولة كأس مصر والمقرر اقامتها بعد غداً الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الأنكل خلال مباراة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا ، وأكد الجهاز الطبي أن إصابة أجاي ليست بسيطة وسيحتاج اللاعب لفترة علاج لن تقل عن أسبوعين.

ويواجه الأهلي الاتحاد السكندري وفي حال فوزه بالمباراة سيتأهل للمباراة النهائية المقرر اقامتها يوم السبت المقبل أمام الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي تقام يوم الثلاثاء أيضاً، ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات غدا الإثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

وعاشت جماهير الأهلي الأفراح حتى الساعات الأولى من صباح أمس ،السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.