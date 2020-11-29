شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس استبعاد وعودة هانى وأجايى لنهائى القرن بسبب "القدم المتلصمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس اللحظات الصعبة فى معسكر الأهلى قبل مباراة نهائى القرن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "لما قولت على صفحتى إن فى مفاجأة فى تشكيل الأهلى والزمالك لنهائى القرن كنت أقصد تواجد شيكابالا فى تشكيل الزمالك بشكل أساسى واستبعاد محمد هانى وجونيور أجايى من تشكيل الاهلى ورفضت إعلان الأسماء حفاظاً على سرية مصادرى ورغبة منى فى الالتزام برغبة الفريقين بعدم الإعلان".

وتابع شوبير: "شيكابالا تواجد بالفعل فى تشكيل الزمالك، ولكن هناك قصة غريبة فى الأهلى، محمد هانى كان يشعر بآلام شديدة وأجايى كانت رجله " متلصمة" ومش قادر يتمرن وظهرت أعراض كورونا على ديانج ، وهنا طلب موسيمانى من طبيب الأهلى أن يشارك أجايى حتى لو شوط واحد، لأن فكرة البدأ بجيرالدو أو كهربا كانت ستعنى إجراء تغييرات أخرى فى باقى المراكز وبالتالى سوف يتأثر تكتيك الأهلى بالكامل".

ويضيف شوبير: "موسيمانى فكر يلعب بالشحات باك رايت لكن هانى وأجايى أصرا على لعب المباراة وتحاملا على أنفسهما وظهر الثنائى فى تشكيل الأهلى".

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي غدا الإثنين الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق اليوم من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

فينا عاشت جماهير الأهلي أفراح حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.