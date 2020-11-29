عبدالحفيظ: تاريخ الأهلي أمام الزمالك منحني إشارة قبل نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن نهائي القرن ليس من السهل أن يتكرر، لكنه أمر وارد الحدوث نظراً لقوة الأهلي والزمالك.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك 2-1 بملعب استاد القاهرة الدولي ليُتوج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت" "عندما خسر الفريق مباراته الشهيرة أمام صنداونز الموسم الماضي 5-0، وقف اللاعبون في مباراة العودة بمنتصف الملعب ثم تلقينا تحية كبيرة من الجماهير ودعم استثنائي".

وأكمل "تلك اللحظات جعلتني أشعر بأننا يجب أن نقاتل أكثر ونحارب لكي تصبح البطولة في الأهلي".

وصرح "كرة القدم تمنحك دائماً فرصة للانتقام والثأر، الملعب الذي شهد خسارتنا أمام صنداونز، كان هو بوابتنا لنصف النهائي، الوداد وأحداث نهائي 2017 وخسارة اللقب كان الطريق لنهائي البطولة".

واستمر "أن تواجه غريمك التقليدي في النهائي للمرة الأولى وحدث ليس سهلاً أن يتكرر مستقبلاً لكنه وارد الحدوث بسبب قوة الفريقين، أسباب كانت تزيد من قوة وأهمية اللقب".

وشدد "لقد كانت مباراة قوية وعلى جماهير الزمالك أن تسعد بفريقها وما قدمه".

وتابع "تاريخ مواجهات الأهلي مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا منحني إشارة أن هناك خير ينتظرنا، تلك كانت المواجهة التاسعة ونحن نحلم باللقب التاسع، لم نخسر أي مباراة سابقة، أمور معنوية لكن تمنحك مؤشر".

واختتم "المباريات الكبيرة تمنحك الخبرات وهذا ما يحتاجه اللاعبون، أتمنى أن تقام مباراة السوبر الأفريقي في ملعب الأهلي WE السلام، ولكن لا مشكلة في ملعب برج العرب أيضاً".