"كل الأمور واردة بشأن سيرينو".. الأهلي يستعد لقيد بدر بانون من أجل الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه خلال الساعات المقبلة سيتم حسم أمر القائمة، وقيد المغربي بدر بانون مدافع الفريق الجديد.

وتعاقد الأهلي مع بدر بنون لمدة 4 مواسم قادماً من الرجاء المغربي.

ويستعد الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا، لملاقاة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء بنصف نهائي كأس مصر بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت" "قيد بدر بانون سيتم خلال ساعات، ندرس كل الأمور المتعلقة بقائمة الموسم الجديد في الوقت الحالي".

وأضاف "الجهاز الفني يسعى للوصول للشكل الأمثل لقائمة الفريق من أجل تحديات الموسم المقبل، سيكون أكثر قوة وشراسة من الموسم الحالي محلياً وأفريقياً".

واستمر "بالتأكيد سيكون هناك تواجد لمن عاد من الإعارة في مباراة الكأس، لديهم دوافع جديدة يجب أن نستغلها في كأس مصر، وسيتم الكشف عن الأسماء التي لن تتواجد معنا".

واختتم "لا يوجد لدي معلومات عن الأمور المتعلقة بصفقة سيرينو، تلك الأمور من اختصاص أمير توفيق، كل الأمور واردة، لا يمكن تأكيد أي أمر يخص الصفقة سواء ستتم قريباً أو يتم تأجيل الأمر".