مباريات الأحد.. 3 مواجهات في بريميرليج.. وبرشلونة يواجه أوساسونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات العالمية، والتي يأتي في مقدمتها مواجهة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، بجانب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي. جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد.. الدوري الإنجليزي: 16:00.. ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد..beIN Sports HD 2 18:30.. تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.. beIN Sports HD 2 21:15.. آرسنال وولفرهامبتون.. beIN Sports HD 2 الدوري الإسباني: 15:00.. برشلونة وأوساسونا.. beIN Sports HD 3 17:15.. خيتافي وأتلتيك بيلباو.. beIN Sports HD 3 19:30.. سيلتا فيجو وغرناطة.. beIN Sports HD 3 22:00.. ريال سوسييداد وفياريال.. beIN Sports HD 3 الدوري الإيطالي: 13:30.. لاتسيو وأودينيزي.. beIN Sports HD 4 16:00.. بولونيا وكروتوني.. beIN Sports HD 4 16:00.. ميلان وفيورنتينيا.. beIN Sports HD 4 19:00.. كالياري وسبيزيا.. beIN Sports HD 4 21:45.. نابولي وروما.. beIN Sports HD 4

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