شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلم في السجن أثناء قضائه عقوبة بتهمة الاغتصاب».. معلومات عن مايك تايسون Mike Tyson والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد اسم مايك تايسون Mike Tayson مرة أخرى ليحتل أهم الأخبار على محركات البحث، بعد الإعلان عن عودته إلى حلبة المصارعة مرة أخرى، بعد 15 عامًا من اعتزاله اللعب، ليقابل منافسه روى جونز، في المباراة التي يعتبرها البعض استعراضية لن يتم تحديد فيها فائز، ومدة كل من جولاتها تختلف عن مدة الجولات العادية.

وتعرض أهم 11 معلومة عن تايسون بحسب الجارديان وديلى نيوز وواشنطن بوست وسبورت 24:

أصغر لاعب يحقق لقب العالم في الوزن الثقيل وهو في سن 20 عامًا.

تم سجنه 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة.

اعتنق الاسلام أثناء تواجد في السجن.

خسر تايسون مباراته أمام «ايفاندر هوليفيلد» نتيجة قيامه بعض (قضم) أذن منافسه.

أعلن اعتزال الملاكمة بعد تعرضه لعدة هزائم متتالية منذ 15 عامًا، أخرها خسارته أمام كيفين مكبرايد عام 2005.

رغم اسلامه إلا أنه عُرف عنه شراسته على الحلبة بشكل يتنافى مع تعاليم الاسلام.

يبلغ من العمر 54 عامًا.

حقق تايسون 66 انتصارًا منها 47 بالضربة القاضية، وتعرض لـ9 هزائم، بحسب صحيفة ماركا الاسبانية، بينما تقول تقارير أخرى أنه خاض 58 نزلاً فاز في 50 منها.

يتقاضى مبلغ 10 مليون دولار عن المباراة التي من المقرر أن يلعبها لأغراض خيرية أمام روى جونز التي يحصل على 3 مليون دولار.

تتكون المباراة من 8 جولات مدة كل جولة منهم دقيقتان في حين أن المباراة العادية مدتها 3 دقائق.

أظهرت التدريبات الأخيرة لتايسون استعدادًا للنزال الأول بعد عودته من الاعتزال أنه مازال يتمتع بالقدرة على تسديد لكمات قوية، ويحتفظ بالخفة والرشاقة على الحلبة.