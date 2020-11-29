شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب نتائج المسحات الطبية لثلاثي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الزمالك، نتائج المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التى سيخضع لها الثلاثى محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما، لاعبى الفريق الأبيض، للاطمئنان على حالتهم الصحية بعدما تم عزلهم عن الفريق وفقًا للبرتوكول الطبى المتبع، حيث واصل الثنائى يوسف أوباما وعبد الله جمعة، التواجد فى العزل الصحى بأحد فنادق مصر الجديدة بينما تواجد الونش فى عزلاً صحيًا بمنزله خلال الفترة الماضية، وجاء العزل للثلاثى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة الذى حرص على متابعة تنفيذهم البروتوكول العلاجى حيث اقترب الونش من التعافى من فيروس كورونا وقد يلحق بمباراة الفريق المقبلة أمام الطلائع إلا أن تأكيد تواجده مع الفريق سيتحدد وفقًا لنتائج المسحة التى خضع لها.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة طلائع الجيش، التى ستقام بعد غد، الثلاثاء، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح الفريق الأبيض فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.