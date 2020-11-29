شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: كاميرات الـvar أظهرت كوارث فى مباراة السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، أن كاميرات الـvar في مباراة السوبر المصري التي جمعت الزمالك و الأهلي بالإمارات أظهرت العديد من " الكوارث" عقب المشادة التي حدثت بين بعض اللاعبين بعد انتهاء اللقاء.

تابع فضل في تصريحاته بندوة " الخليج 365 " العقوبات التي أتخذت في مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي لا وجود للجنة أي دخل بها وتم إصدارها بناء على الفيديوهات التي قدمت للجنة ، ولا وجود لأي مجاملة لأي من الناديين ، مؤكداً أن مسئولو الأهلي أطلعو على الفيديوهات بأنفسهم.

زار محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا،اليوم الخميس، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية.

وتعرف محمد فضل خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نجم الأهلى السابق باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك محمد فضل فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها وكشف عن كواليس استعدادات مباراة القرن التى تجمع بين الأهلى والزمالك غدا باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الاستعدادات للدورى العام الجديد.