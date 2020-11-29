شكرا لقرائتكم محمد فضل يكشف موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، أنه لا يفكر في خوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة والأمر غير وارد ، مؤكداً أنه لم يحدد خطوته المقبلة عقب الرحيل عن اتحاد الكرة ، و أنه سيأخذ فترة راحة بعد عمل دام أكثر من مومسمين وتحديداً قبل أمم أفريقيا 2019 والتي تولى فيها منصب مدير البطولة ثم عضوية اتحاد الكرة.

زار محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا،اليوم الخميس، مقر "اليوم السابع"، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها الخليج 365 بوابة اليوم السابع الرياضية.

وتعرف محمد فضل خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نجم الأهلى السابق باستوديو وتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك محمد فضل فى ندوة "اليوم السابع" حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها وكشف عن كواليس استعدادات مباراة القرن التى تجمع بين الأهلى والزمالك غدا باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الاستعدادات للدورى العام الجديد.