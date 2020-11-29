شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يستمر فى الغياب عن الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، فى الغياب عن الفريق فى المواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش، التى ستقام بعد غد، الثلاثاء، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح الفريق الأبيض فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.

وتغيب عبد الشافى عن الزمالك منذ إصابته فى كرة مشتركة مع وليد سليمان، فى لقاء الأهلى والفريق الأبيض فى الدور الثانى من بطولة الدورى فى الموسم المنقضى حيث تعرض لكسر في عظمة الترقوة أدى إلى خضوعه لعملية جراحية وينتظر عبد الشافى إنهاء برنامجه التأهيلى من أجل التواجد مع الزمالك فى المنافسات المقبلة إلا إنه لن يكون قادرا على اللحاق بالمباراة المقبلة أمام الطلائع.