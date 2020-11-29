عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد عودته.. تحدي الـ25 مليون دولار ينتظر مايك تايسون

الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365

تنتظر الجماهير حول العالم النزال المرتقب بين العائد من الاعتزال، الأمريكي مايك تايسون ضد مواطنه روي جونز جونيور.



وسيواجه تايسون (54 عاما) ، روي جونز جونيور، العائد من الاعتزال أيضا، في نزال استعراضي مدفوع يوم السبت، حيث سيتلقى 10 ملايين دولار مقابل خوض هذه المعركة.

ويبدو أن إعلان تايسون عن عودته من الاعتزال وخوضه نزال في وقت لاحق من فجر الأحد، دفع الملاكم الأمريكي السابق إيفاندر هوليفيلد إلى الإعلان عن رغبته في مواجهة تايسون للمرة الثالثة، لكنه كشف أيضا عن المبلغ المالي الذي سيطلبه للنزال المحتمل.

وخاض هوليفيلد وتايسون مواجهتين سيئتي السمعة في تسعينيات القرن الماضي، فاز هوليفيلد بالمباراة الأولى، وأعلن فائزا بالثانية بعد أن تم حرمان تايسون من الأهلية للفوز جراء قيامه بعض أذن منافسه وقطع جزء منها.

وتحدث هوليفيلد (58 عاما) عن المحادثات التي تجرى حاليا لخوض معركة ثالثة أمام تايسون، قائلا: "لن أذهب إلى الحلبة بأقل من 25 مليون دولار".

وأكد الملاكم السابق أن تايسون هو الذي يتعين عليه اتخاذ المبادرة والاتصال به إذا كان يريد خوض هذا النزال بينهما.

يشار إلى أن الحديث حول مواجهة ثالثة محتملة بين الملاكمين السابقين استمر لأكثر من عقد، ولكن لم يحدث أي شيء في النهاية.

وكانت هناك محادثات في وقت سابق من هذا العام حول إمكانية إقامة هذا النزال، ولكن ربما كان المبلغ المالي الذي يطلبه هوليفيلد قد عرقل هذه المساعي، علما أن آخر مباراة ملاكمة خاضها هوليفيلد تعود إلى عام 2011.